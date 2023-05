VIDÉO - "L’image de mon fils que je ne voulais jamais voir" : la maman d’une victime de la fusillade à Villerupt témoigne

La fusillade s’est déroulée à 300 mètres du commissariat de Villerupt pour lequel élus et syndicats réclament des renforts. "On demande que les effectifs soient pérennisés dans le temps, avoir plus d’effectifs parce que nous, on est dans une circonscription d’environ 70.000 habitants proche des frontières et c’est vraiment très compliqué. Ce n’est pas une circonscription normale", déclare Pierrick Spizak, maire (PCF) de Villerupt.

Le principal suspect est toujours en fuite. Seul son véhicule aurait été retrouvé incendié à 30 kilomètres de Villerupt.