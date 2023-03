VIDÉO - Il a sauvé sa femme de ménage suspendue dans le vide : Lucien, 91 ans, témoigne

Ne lui dites pas qu'il est un héros. Lucien, 91 ans, veut rester humble. Et pourtant, l'exploit physique qu'il a réalisé il y a cinq jours, du haut de son balcon à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), est hors du commun. D'abord, sous le coup de l'émotion, il avait souhaité rester anonyme et avait chargé sa fille de témoigner à sa place. Et puis, il a voulu rendre hommage à la femme qui lui doit désormais la vie.

Tout a commencé par des cris, "des cris déchirants", raconte-t-il face aux caméras de TF1 dans la vidéo en tête de cet article. C'est la voix de Marie, sa femme de ménage. Suspendue dans le vide, au quatorzième étage, elle tente de mettre fin à ses jours. "J’étais complètement affolée. J’ai passé mes deux bras à travers les barreaux et je lui ai saisi les poignets. Elle disait : 'laissez-moi partir''", ajoute-t-il.