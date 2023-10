VIDÉO - Il avait emporté un policier sur son capot : l'auteur du refus d'obtempérer raconte son geste fou

Le plus souvent, ce ne sont pas des délinquants de la route, mais en majorité des hommes inconnus des services de police. Le conducteur qui a accepté de témoigner dans le JT de TF1, justement, n'avait pas de casier judiciaire. Âgé de 23 ans, il n'avait pas non plus de permis de conduire. Tout commence fin juin 2022 par un banal contrôle de police sur le périphérique de Caen. Alors qu'il se trouve au volant du véhicule d'un proche, un policier motocycliste l'interpelle pour excès de vitesse. L'automobiliste aurait été flashé à 118 km/h sur une route limitée à 70 km/h. C'est là que la situation dégénère.

"Mon pied droit était sur le frein, mon pied gauche sur l'embrayage et à un moment donné, pris de panique, j'ai lâché le frein, la voiture est repartie, et je ne sais pas, j'étais carrément déconnecté de la situation", affirme-t-il. Le jeune homme, qui travaille dans une entreprise de nettoyage, explique ne pas comprendre son acte. Pris de panique, dans sa course, il emporte sur son capot l'agent de police sur plus de 500 mètres. Fort heureusement, le policier n'a pas été blessé.

"Je ne suis pas quelqu'un qui était habitué à ça. Ce n'était pas une violence contre la police. J'ai malheureusement agi dans une mauvaise posture. Aujourd'hui, j'en paye les conséquences et j'assume mes actes", ajoute-t-il. Condamné à 11 mois de prison, il vit sous bracelet électronique.