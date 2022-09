VIDÉO - Gironde : prisonnier des flammes, ce couple a eu la vie sauve grâce à sa piscine

Christian est encore extrêmement choqué. Du jardin de sa propriété, il ne reste que des cendres. "Tout ça, c'étaient des volières, vous avez des animaux que vous voyez morts dedans, brûlés", montre-t-il à une équipe de TF1 dans la vidéo ci-dessus, juste après être passé devant l'un de ses véhicules calcinés. Lundi soir dernier, le feu a subitement encerclé la maison de cet habitant de Saumos (Gironde), située au milieu des bois. Avec sa femme, ils se retrouvent alors prisonniers des flammes.

"Il fallait s'échapper, j'ai dit 'mais où tu veux qu'on parte ?J'ai dit vite, la piscine", raconte Christian. Un réflexe qui leur a sauvé la vie. "Je l'ai poussée dans l'eau, j'ai été dans l'eau, et chaque fois qu'on sortait la tête, on se brûlait parce que les flammes passaient au-dessus, poursuit-il. J'ai dit 'si on reste ici, on est morts'. On s'est laissés glissés ici, on était à plat ventre et avec le jet de la pompe que j'avais, on se lavait, on se mouillait". "C’était horrible, c'était tout rouge, confie de son côté sa femme, en pleurs. Il a fallu sauter dans la piscine et moi, j’ai peur de l’eau, je ne sais pas nager, j'ai paniqué".