VIDÉO - Maison squattée : réfugiés dans leur camping-car, ces retraités vivent "l'horreur" depuis 2 ans

Pierre et Maryse Garcia sont épuisés. À bout. Depuis plus de deux ans, ils vivent dans un camping-car de 10 m² car ils ne peuvent plus revenir dans leur maison dont ils sont propriétaires à Marseille. "C'est bon pour les vacances, pour quinze jours, trois semaines. À notre âge, à 70 ans, c'est l'horreur", lâche Pierre, dans la vidéo du JT de 13H de TF1 ci-dessus. "C'est une injustice parce qu'on a voulu faire tout bien, on l'a mise dans une agence, de peur de se faire avoir, de peur de dire que notre maison soit squattée, et on se retrouve dans une situation pas possible", ajoute Maryse.