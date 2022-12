"On a battu un record !" : verbalisé à la place d'un autre, il perd 53 points sur son permis

Avec les 53 points qui devraient lui être retirés, cet habitant de Reims continue de prendre le volant, mais avec la boule au ventre. "S’il y a un contrôle de police, on peut me dire : monsieur, vous n’avez plus le droit de rouler. Ça va arriver un jour, c’est sûr", s’inquiète-t-il. Stanislas a déposé une plainte pour usurpation d’identité. L’escroc, lui, risque jusqu’à un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. Il faudra également qu’il règle la totalité des contraventions. Chaque année, 200.000 Français sont victimes d'usurpation d'identité.