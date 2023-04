TÉMOIGNAGE - Le RAID se trompe de maison : la drôle de mésaventure d’un couple de retraités bretons

Pierre et Monique, un couple de sexagénaires, ont reçu une visite inattendue à leur domicile de Guignen, en Ille-et-Vilaine, ce mardi 11 avril. Une vingtaine de policiers du RAID intervenaient dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue... mais ils sont entrés dans la mauvaise maison.

Pierre, retraité, raconte la scène dans la vidéo de TF1 ci-dessus : "Il y a eu quatre déflagrations très rapprochées, vraiment successives. Cela nous a réveillés, on s'est demandé ce qui se passait". Alors, poursuit-il "on a bondi du lit, on a couru pour arriver dans le salon. Et c'est là que l'on a été interceptés par ces hommes en noir, cagoulés, masques et tout l'équipement. Il m'a dit violemment : les mains sur la tête, avec l'arme pointée. On demande ce qui se passe et on me répond : c'est la police".