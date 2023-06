TÉMOIGNAGE - "Pas de réparation possible" : le mari d'une des victimes du "tueur de DRH" exprime sa douleur

Car pour les familles des victimes, le plus dur est à venir : "J'ai l'impression depuis deux ans d'être dans une sphère temporelle, bloqué par ce procès qui doit se faire, donc j'espère que ça marquera une étape", souligne Mathieu Caclin. Comme tous les proches, il veut comprendre comment l'innommable a pu arriver. "Pour moi, Géraldine n'est pas morte à cause de son métier, elle est morte à cause d'un fou furieux. Elle a vécu quelques minutes d’effroi avec des blessures de fou, avec une froideur, un non-respect de la vie humaine phénoménal, c'est comme ça que je le perçois", témoigne-t-il.

Mais une crainte le taraude : que Gabriel Fortin refuse de comparaître. Et s'il est présent, qu'il s'obstine à garder le silence comme il l'a fait durant toute la procédure. Alors, le mari de Géraldine se prépare à affronter une ombre. "Je sais qu'il a une possibilité de ne pas se présenter, il en a le droit. Il a juste une obligation de présence au moment du verdict. Ce serait mieux qu'il soit là pour toutes les victimes, parce qu'on a besoin de matérialiser un visage, une personnalité, et pas à travers des témoignages ou l'instruction. Je pense que c'est important pour tous", affirme-t-il. Mathieu Caclin le doit aussi à ses deux enfants, Augustin, 18 ans, et Esther, 16 ans, "remarquables de force et de résilience". "Je n’aurais jamais imaginé qu'un jour, je serais dans un lycée à expliquer à mes enfants que leur maman ne reviendra plus jamais. C'est une scène que je revis très souvent", assure-t-il.