TÉMOIGNAGE - Violences conjugales : elle raconte sa vie avec un bracelet anti-rapprochement

Et si le bracelet n’est pas déployé massivement, malgré la disponibilité des appareils, c’est aussi à cause de la réticence de certaines victimes. "Il y a une vraie contrainte. C’est un appareil qui est gros, qui est lourd, qu’on doit avoir tout le temps chargé sur soi. Les violences conjugales, il y a le moment où on dénonce, et puis il y a le moment où vraiment la personne a conscience de la nécessité de se séparer définitivement. Donc il faut que ce dispositif arrive au bon moment dans la vie de la personne et dans le cheminement de cette personne", affirme Aude Camagne, directrice de l’association France victimes.

Bien que limité, ce dispositif est-il efficace ? À ce jour, aucune femme sous protection n’a été agressé par son ex-conjoint. Le ministère de la Justice, qui promet qu'un nouveau modèle, adapté au réseau 5G et avec une batterie plus fiable, sera déployé dès le mois prochain, espère doubler son utilisation d’ici deux ans.