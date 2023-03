TÉMOIGNAGE TF1 - Assia, prostituée à 14 ans : sa mère raconte son combat pour la sauver

À ce moment-là, Assia n'a que 14 ans et elle a fugué de son lieu d'accueil. Elle est partie rejoindre son petit copain à Paris et tombe dans le piège de la prostitution. "Je ne pouvais pas faire grand-chose, du coup, j'ai alerté les services sociaux. J'apprends qu'elle est également déscolarisée. Mais rien de plus. La famille d'accueil a juste déclaré la fugue et on ne la cherche pas. C'est moi qui vais le faire", lâche la jeune femme. Cela lui prendra un an. Un véritable travail d'enquêteurs.

En surfant sur les réseaux sociaux, Jennifer tombe sur une photo de son enfant, ses fesses en gros plan. Elle prend alors des captures d'écran, alerte les forces de l'ordre dans différents départements, qui n'interviennent pas. "Ils disaient qu'elle agissait de son plein gré", témoigne-t-elle. Mais la jeune femme ne se démonte pas. Grâce au décor qu'elle aperçoit dans le fond, elle va retrouver le lieu où Assia se prostitue, un hôtel où elle est séquestrée par son petit ami.

L'adolescente est dans un sale état. "Elle est pleine de bleus, d'hématomes et d'ecchymoses dus à des mauvais traitements. Et puis, elle a changé physiquement, elle a beaucoup grossi. Elle a des cernes, elle sent mauvais, elle n'a aucune hygiène. Elle a une tuberculose latente, une gingivite nécrosée aiguë. Elle a la gale. Elle est sous trithérapie", égrène sa mère, contente, mais aussi apeurée de retrouver sa fille dans un tel état. "J'ai mal de la voir comme ça et je ne sais pas quoi faire, à part la prendre dans mes bras", ajoute-t-elle. Pendant deux mois, Jennifer tente de retrouver une vie normale avec elle, même si Assia se mure dans le silence quant à son passé.