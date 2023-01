Usurpation d’identité : elle reçoit 6000 euros d’amendes à la place d’une autre

Un calvaire qui n’en finit pas. Depuis un an et demi, la SNCF reproche à Léane d’avoir fraudé sur une vingtaine de trajets en train. Pourtant, cette étudiante de 20 ans n’a fréquenté la gare de Montpellier, où elle habite, que deux fois en deux ans. Léane est en réalité victime d’une autre jeune femme qui usurpe son identitée. "À chaque fois qu’elle se fait contrôler, elle donne mon nom et mon prénom et moi, je reçois à mon domicile toutes les amendes, majorées du coup, six mois après", se désole-t-elle auprès de TF1.