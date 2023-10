TÉMOIGNAGE - Usurpation de permis : il doit payer 16.000 euros d'amende

Il a en fait précisément récolté 16.000 euros d'amendes. Ce n'est pas pour autant un délinquant routier. Aureliu est victime d'usurpation d'identité, via son permis de conduire. Et les contraventions ne sont que le côté visible de l'iceberg, car les retraits de points s'enchainent également. Au point que son précieux sésame a finalement été suspendu, et son quotidien bouleversé. "Ça impacte la famille en général. Quand on veut faire quelque chose, eh ben, papa, il ne conduit pas. C'est la réalité et du coup, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a", explique-t-il.

Derrière ce casse-tête, on trouve des automobilistes peu scrupuleux qui désignent Aureliu comme conducteur au moment de l'infraction grâce à une copie de son permis de conduire. "Quarante-cinq contraventions en 2019", égrène son avocate, maître Michèle Hureaux. Mais alors, comment ces contrevenants ont-ils pu se procurer le papier rose ? Son avouée répond : "On sait que son permis est en vente libre sur Snapchat au modique prix de 20 euros. C'est quand même très intéressant et très attractif pour les véritables contrevenants", souligne-t-elle.