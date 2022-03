"L’État me réclame 20 millions d’euros" : le cauchemar d’un garagiste victime d’usurpation d’identité

Mais il y a pire : Daniel a été arrêté plusieurs fois par la police, pour des faits bien plus graves. "Ils sont venus pour trafic de drogue", témoigne-t-il, "et même pour des kidnappings de personnes âgées". Certaines victimes de cette bande organisée sont même venues directement les trouver chez eux. L'épouse de Daniel se souvient des menaces qui leur étaient faites : "Ou on récupère l'argent, ou on va mettre le feu à la baraque, et toi et tes enfants vous allez prendre une balle dans la tête ". Le couple décide finalement de s'exiler, et déménage à plus de 800 kilomètres.