Attentat d'Arras : Mohammed M. et ses frères "rentraient parfois en sang", témoigne une voisine dans "Sept à huit"

Depuis vendredi, les enquêteurs étudient des échanges suspects entre Mohammed M. son frère et son père. Ils tentent d'éclaircir leur rôle éventuel dans son passage à l'acte. Onze personnes qui comptent parmi les proches et les membres de la famille de ce dernier, dont sa mère, son oncle et sa tante, ont été interpellés pour être placés en garde à vue. De source proche de l'enquête, aucun commanditaire n'a à ce stade été identifié.

"On parlait de religion, on parlait beaucoup de politique, de conflits. On parlait de la Tchétchénie, on parlait de l'Irak, de la Syrie. On parlait aussi beaucoup, beaucoup de la Palestine et d'Israël. On en parlait encore il y a une semaine", raconte l'un de ses amis à l'équipe de TF1, sans cacher ses positions islamistes radicales. Et de préciser : "On était très, très en colère de ce qu'il se passait, et lui le premier d'ailleurs".