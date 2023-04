"On pense juste aux gens qui sont en dessous" : après l'effondrement d'un immeuble, les Marseillais sous le choc

Ces habitants de la rue de Tivoli ont tout juste eu le temps de sortir de chez eux, en pleine nuit, avec le strict nécessaire. Ils ont été évacués en pleine nuit, juste après l'effondrement de l'immeuble voisin, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Je suis rentrée chez moi, j'ai mis un truc au four", raconte une femme encore stupéfaite, "et l'explosion a retenti, des choses ont volé, je ne savais plus trop quoi faire et ce sont les pompiers qui sont venus me chercher".