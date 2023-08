VIDÉO - Incendie meurtrier d'un gîte en Alsace : "Mon conjoint a entendu crier et a vu que ça brûlait"

Le drame s’est produit au lieu-dit La Forge, un petit hameau entouré de collines vertes. L’incendie a été maîtrisé en fin de matinée. Une équipe du 13H de TF1 s’est rendue sur place et a pu recueillir le témoignage d’une habitante dont la maison se situe à proximité du gîte. "J’ai été réveillée par mon conjoint. Il est venu en disant qu’il [avait] entendu crier et que ça brulait. On a appelé tout de suite les pompiers. Il était environ 6H35, 6H40. Ils sont arrivés très vite. En dix bonnes minutes, ils étaient déjà tous là", relate la jeune femme dans la vidéo en tête de cet article.