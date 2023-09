VIDÉO - Fusillade meurtrière en plein jour à Marseille : le choc des habitants de la rue commerçante

À quelques pas de là, un pharmacien a échangé avec l'une des victimes juste avant la fusillade. "On le connaissait de vue, on lui disait bonjour, il se servait de temps en temps à la pharmacie, témoigne-t-il. On l'a vu justement à la fermeture de la pharmacie. Ça fait froid dans le dos de se dire que si on était resté par exemple à discuter 5-10 min dehors avec lui, on aurait pu se retrouver au milieu d'une fusillade".

Ce quartier de Marseille est d'ordinaire paisible. Juste en face de la scène de crime, un coiffeur se dit effrayé :"Maintenant, on vit dans l'angoisse, c'est angoissant. On sait quand on va sortir, mais quand on va rentrer, ça on ne le sait pas".