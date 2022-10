VIDÉO - L’incroyable récit de la nuit d’un ado isérois suspendu à une falaise

Le jeune homme, après avoir tenté de continuer à pied, finit alors bloqué sur un éperon rocheux d'une falaise du massif de la Chartreuse. Son téléphone a encore un peu de batterie. Il compose le 112. Les secours font une première tentative de nuit. Impossible. Finalement, il passe toute la nuit accroché, 150 mètres au-dessus du sol, à une maigre végétation. "Il était accroché à sa vie, on va dire, à des touffes d'herbe. À la moindre glissade, il lui restait deux mètres avant de partir dans le vide. La chute aurait été fatale", explique Philippe Génin, l'un des brigadiers ayant participé à l'opération de secours.

Il a fallu attendre mardi matin pour que le sauvetage, délicat, soit effectué, en hélicoptère, au plus près de la falaise. Frigorifié et à bout de force, Loïc a finalement été hélitreuillé sain et sauf. "La première fois qu'il est arrivé à mon niveau, il m'a dit, 'vous faites un métier formidable'. Moi, comme je lui ai dit plus tard, le plus beau cadeau que tu puisses nous faire, c'est que tu sois encore en vie", philosophe Philippe Génin.