VIDÉO - "J'ai jeté les enfants dans leurs bras" : des vies sauvées par des riverains dans l'incendie mortel à Lyon

Ils étaient une dizaine, les premiers devant l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi dans un immeuble d'habitation à Lyon. Ces jeunes n'ont écouté que leur courage face aux flammes, comme le raconte l'un d'entre eux, Etische, dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. "On sent que ça sent le cramé, du coup on court, et on voit qu'un immeuble a pris feu. Après, on sauve des familles. Au premier étage, les enfants sont tombés, on les a rattrapés", explique-t-il.

Grâce à eux, cinq enfants et leurs parents ont rapidement pu échapper aux flammes. Un véritable soulagement pour Sébastien, le papa. "Je regardais le feu, je regardais dans l'appartement...", témoigne-t-il face à notre caméra. "J'ai pris mes enfants, je les ai fait sauter par le balcon et je les ai donnés aux gens en bas. Ils m'ont aidé tout de suite : ils se sont mis en rond et j'ai jeté les enfants directement dans leurs bras".