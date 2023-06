VIDÉO - "Je ne peux plus travailler" : la colère des victimes d'un rodéo urbain à Bordeaux

Un mois et demi après l'accident, Océane Debuisson a encore du mal à marcher correctement. Rohan Bédouret, lui, a dû mettre sa vie professionnelle à l'arrêt. L'avenir de ces deux jeunes a basculé le 14 avril au soir, lors d'une course de voitures sauvage à Bordeaux (Gironde) où ils ont tous les deux été fauchés par un véhicule dont le conducteur a perdu le contrôle. "Moi, je ne peux plus travailler parce que j'ai le genou qui est fracturé, donc j'en ai pour quelques mois encore", témoigne Rohan, quand Océane ne peux pas "passer son CAP". "Je voulais travailler en petite enfance, mais rester debout toute la journée, se baisser, porter les enfants..." ce n'est pas possible, déplore-t-elle.

Passionnés de voitures, ils étaient venus assister à une course illégale le vendredi 14 avril. Mais ce soir-là, sur une route ouverte à la circulation et non sécurisée située dans un quartier du nord de Bordeaux, un chauffard de 32 ans perd le contrôle de son véhicule. Il vient alors percuter plusieurs spectateurs présents sur le trottoir et Rohan se retrouve sur le capot de la voiture. Bilan : 13 blessés dont deux graves, tous âgés entre 17 et 26 ans.