Témoin à charge : l’homme qui accuse Cédric Jubilar

La jeune infirmière s’est volatilisée alors qu’elle était à un tournant de sa vie. Elle était tombée amoureuse d’un autre homme rencontré sur Internet, et avait annoncé à son mari qu’elle voulait divorcer. Cédric Jubilar l’aurait difficilement accepté et aurait proféré des menaces de mort à l’égard de son épouse. Après plus de deux ans d’enquête, la justice est persuadée qu’il a fini par passer à l’acte.