VIDÉO - 13 incendies en quatre mois : que se passe-t-il dans cet ensemble d'immeubles de Marseille ?

En quatre mois, un ensemble d'immeubles de Marseille a fait l'objet de 13 incendies. Les habitants, eux, sont dépités. Le 20H de TF1 s'est rendu sur place.

Pour la première fois, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article, Sonia revient sur les lieux de l’incendie, juste au-dessus de son appartement, situé dans un immeuble de Marseille. "Vous avez des matelas, il y avait des machines à laver, des poubelles... ", énumère-t-elle.

Ces espaces communs, prévus pour le séchage du linge, sont désormais inutilisés en raison de la présence de centaines de détritus. Sonia poursuit la visite, et nous montre "un appartement qui est squatté, des compteurs qui ne sont pas fermés."

Cette habitante nous confie être "en crainte", car en quatre mois, 13 incendies se sont déclarés dans la cité du 15e arrondissement de la cité phocéenne. Une autre habitante ajoute : "Il y a tellement le feu tout le temps que c'est devenu banal."

Les enquêtes sont toujours en cours

En ces lieux, l’insalubrité est partout. Les lumières sont arrachées et l'ascenseur est en panne depuis plus de deux ans. Comment expliquer la situation ? "Si on en est là, c'est aussi parce que les copropriétaires ne payant pas leurs charges, il n'y a pas d'entretien de la copropriété. On est à 1 million et 64.000 euros d'impayés, soit un an et demi de budget", répond Daniela Lopez, collaboratrice et gestionnaire de copropriété établissement AJAssociés à Marseille. Elle ajoute : "Normalement, on devrait recevoir les fonds prochainement et se mettre en ordre de marche pour commencer les travaux."

Néanmoins, pour l’instant, aucune date n'est annoncée pour la rénovation des immeubles ou de leur extérieur. Les 300 habitants, eux, ont le sentiment d’être oubliés. "On est laissés à l'abandon, oui", confirme une femme.

Derrière les incendies à répétition, les hypothèses sont nombreuses et les enquêtes sont toujours en cours.