VIDÉO - 50 ans de trafic de drogue à Marseille : l'enquête exceptionnelle de Grands reportages sur la "French Connection"

Partiellement endigué, le trafic d'héroïne a été remplacé, de nos jours, par celui de la cocaïne et du cannabis. Deux substances pour lesquelles, désormais, "la lutte pour le contrôle du trafic n'a jamais fait couler autant de sang dans les rues de Marseille", souligne le documentaire de TF1. Et pour cause : cette forme de commerce illicite générerait 130 millions d'euros par an dans la citée phocéenne.