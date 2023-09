VIDÉO - À bord d’une voiture radar : comment fonctionnent ces "sulfateuses à PV" ?

Dans tous les cas, c’est la mairie qui décide des circuits et du nombre de passages. Pour elle, c’est un outil pour libérer des places pour les résidents et limiter le trafic automobile. “Le trafic de recherche de place est évalué à 10% du trafic. Aujourd’hui, comme on sait qu’on ne peut pas se garer sans payer, ou on va dans des parkings qui sont prévus pour ça ou si on prend sa voiture, on paye et on sait qu’on sera contrôlé”, affirme Didier Jeanjean, adjoint au maire (EELV) de Bordeaux chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés.

Sur 25.000 véhicules contrôlés à Bordeaux, 1800 sont sanctionnés. L’ensemble des recettes va aux 28 communes de la métropole pour l’aménagement des voiries.