VIDÉO - À l'approche de Noël, les camions ciblés par des voleurs très organisés

À l'approche des fêtes de Noël, les vols de fret augmentent considérablement. C’est un fléau qui obsède en ce moment les transporteurs routiers. Ils savent qu’ils sont des cibles convoitées, par des bandes parfois très organisées.

En 5 minutes et 14 secondes, ce sont 200.000 euros de marchandises qui sont subtilisées, sous l'œil des caméras de surveillance d’une aire d’autoroute près de Lyon, dont on peut voir la vidéo dans le reportage du 20H ci-dessus. Les voleurs sont entrés sur le parking avec leur propre camion. En un rapide tour de passe-passe, ils détachent la cabine du chargement ciblé, et la remplacent par la leur. En un instant, le conteneur change de main, et les deux complices s'éclipsent avec la marchandise.

On évite de dire "j'ai trente tonnes de whisky dans mon camion"... Si tu en parles, tu prends des risques Ludovic, chauffeur routier

Se faire voler leur cargaison est la hantise des chauffeurs poids lourd. C'est le cas pour Ludovic, rencontré par notre équipe, toujours à redouter une visite à l'arrière de son camion pendant son sommeil – a fortiori si sa cargaison fait partie des produits lucratifs convoités par les voleurs. "L'alcool, on sait que c'est quelque chose de très recherché", explique-t-il par exemple au micro de TF1. "On évite de dire 'j'ai trente tonnes de whisky dans mon camion'... Si tu en parles, tu prends des risques", sourit-il.

Les vols augmenteraient de 10% avant la période des fêtes de fin d'année, et il y a peu d'espoir de revoir la marchandise, même lorsqu'elle est géolocalisée. Car certains voleurs vont jusqu'à utiliser des brouilleurs de GPS, et disparaissent rapidement des radars.

Équipements, préparation, tout relève du grand banditisme, jusqu’au repérage des cibles. Sous les bâches, ou dans les conteneurs, la valeur moyenne des chargements est de 40.000 euros, mais certains dépassent les 300.000 euros. "De plus en plus, on a des structures organisées, qui ciblent les camions au moment de leur chargement", raconte un expert en assurances de marchandises, "quand ce sont des produits sensibles comme la parfumerie par exemple, et qui les suivent avec des moyens électroniques". Ils pillent ensuite les chargements la nuit, lorsque le camion est à l'arrêt sur un parking, et que le chauffeur est soit endormi, soit absent.

