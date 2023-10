VIDÉO - A Rouen, l'incendie de deux immeubles réveille le pénible souvenir de Lubrizol

C'est un immense brasier en plein centre-ville de Rouen (Seine-Maritime). L'incendie aurait démarré au premier étage d'un des deux immeubles touchés. Malgré les efforts des 130 pompiers mobilisés, très vite, les flammes gagnent les deux bâtiments, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. La chaleur est si importante que l'acier se déforme et se tord, et les deux immeubles s'effondrent sous les yeux des riverains.