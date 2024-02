VIDÉO - Abus sexuels : des accusations au cœur du milieu du cinéma français

Une enquête, pour viol sur mineur et agression sexuelle par personne ayant autorité, a été ouverte concernant les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon. Ils sont mis en cause par l'actrice Judith Godrèche. Six ans après le début du mouvement MeToo, le cinéma français semble plus que jamais dans la tourmente.

Eva Darlan a tourné de nombreux films entre les années 1980 et 2000. L'actrice décrit une période où la loi du silence régnait sur les plateaux. "Tous ceux qui étaient en position de pouvoir étaient intouchables, que ce soit des producteurs, des réalisateurs, des acteurs très connus", témoigne-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Une enfance kidnappée, voilà comment Judith Godrèche décrit aujourd'hui sa relation de six ans avec le réalisateur Benoît Jacquot. Elle avait quatorze ans, lui 39. "Le problème, c'est que quand on se retrouve face à quelqu'un qui a plus de pouvoir (...), la question du consentement ne se pose même pas, il n'y a pas de consentement", expliquait récemment l'actrice sur France 5. Judith Godrèche a porté plainte pour viol sur mineure. Toujours présumé innocent, Benoît Jacquot se défend par la voix de son avocate, Julia Minkowski, qui a "demandé au parquet à ce qu'il soit entendu le plus rapidement possible".

Dans sa plainte, elle accuse également le réalisateur Jacques Doillon. Selon elle, il aurait abusé sexuellement d'elle à deux reprises entre 1987 et 1989, notamment au cours du tournage du film "La fille de 15 ans". Il a aussi été mis en cause par les actrices Isild Le Besco et Anna Mouglalis dans un article du Monde. La première assure avoir été évincée d'un tournage après avoir "refusé de coucher avec lui" et la seconde dit avoir été "embrassée de force" avant de le repousser. Ce vendredi, le réalisateur dénonce des "mensonges" et dit se tenir à la disposition de la justice. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête pour explorer toutes les pistes. En 2017, Judith Godrèche avait été une des 93 femmes qui accusaient le tout-puissant producteur américain Harvey Weinstein d'agression sexuelle.

Depuis le début du mouvement #MeToo, débuté au cœur de Hollywood il y a six ans, la parole se libère dans le milieu du cinéma français. En 2019, Adèle Haenel avait porté plainte pour agression sexuelle sur mineur contre le réalisateur Christophe Ruggia. Il vient d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel et sera bientôt jugé. Trois plaintes visent également le comédien Philippe Caubère, mis en examen ce jeudi pour viols et agressions sexuelles sur mineures, pour des faits qu'il aurait commis entre 2012 et 2021.