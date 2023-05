VIDÉO - Accident de car, gendarmes agressés : que s'est-il passé à Mornas ?

Le lendemain, la gendarmerie intervient sur un feu de broussailles à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident. Un homme surgit des buissons, armé d'une barre de fer et s'attaque aux gendarmes en criant "Allah Akbar". L'une des deux fonctionnaires tire sur l'individu. "On a entendu des cris et entre trois et cinq coups de feu", témoigne une riveraine auprès de TF1. Le pronostic vital de l'agresseur est engagé. Son profil reste flou. Âgé d'une trentaine d'années, inconnu des services de police, il s'agirait du même homme qui est à l'origine de l'accident de bus, mais des investigations sont en cours pour le confirmer.