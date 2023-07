VIDÉO - Accident de bus dans les Yvelines : ce que dit l'enquête

Le JT de TF1 a interrogé plusieurs usagers de ces bus qui circulent sur ce trajet d'une dizaine de kilomètres, ils n'ont jamais trouvé cette route dangereuse. "La route, c'est une ligne droite. Si on connaît bien le code, on a des passages où on doit doubler, on a des passages où on doit pas doubler et c'est bon", témoigne l'un d'eux.

Sous le choc, le chauffeur de bus n'a pas encore été entendu par les enquêteurs. De son côté, le conducteur du véhicule "s’est fait opérer d’une fracture du bras". "Il a été placé en garde à vue à l'hôpital", a ajouté la procureure de Versailles. Lui non plus n'a pas été auditionné. Il encourt jusqu'à sept ans de prison ferme pour "blessures et homicide involontaires aggravées" du fait de la consommation d’alcool. Il reste présumé innocent.