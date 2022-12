VIDÉO - "C'est invraisemblable" : la colère du père de Gabriel, 16 ans, tué dans un accident de manège à Saintes

"Il était bien dans sa tête, bien dans sa peau, sûr de lui. C'était notre fierté". Il y a exactement deux mois, Patrick Planchais perdait son fils, brutalement, après un accident de manège dans une fête foraine de Saintes (Charente-Maritime). Aujourd'hui, il a souhaité prendre la parole dans le JT de TF1 pour témoigner de son incompréhension. "Vous montez dans un manège et vous mourez. Enfin, c'est pas non plus une course automobile, un manège. C'est pas un circuit de moto, c'est invraisemblable. Jamais je n'aurais imaginé un truc pareil", lance-t-il dans la vidéo en tête de cet article.