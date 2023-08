Accident de manège au Cap d'Agde : un mort et un blessé grave au parc d'attraction Luna Park

Une enquête a été ouverte quelques instants après les faits pour "homicide" et "blessures involontaires", une expertise technique de l'attraction doit être menée prochainement. Des scellés judiciaires ont été apposés sur le manège. Dimanche matin, le Luna Park était fermé et le périmètre bouclé par la police, a constaté un correspondant de l'AFP.

"Afin de recueillir immédiatement les premières déclarations des personnes en charge de cette attraction, quatre hommes, dont le gérant du Luna Park, ont été placés en garde à vue dès trois heures du matin. Ils sont actuellement entendus par les enquêteurs", a également expliqué le procureur.

Au moment des faits, la tramontane soufflait à plus de 80 km/h. Le drame s'est produit entre 1h30 et 2h du matin, selon France Bleu Hérault et le Métropolitain. Il a avait du vent pendant la nuit, "ce qui est très rare sur Agde", a expliqué à l'AFP le maire de la commune, Gilles d'Ettore, indiquant que des bourrasques pourraient être à l'origine de l'accident.

Aucun arrêté municipal n'a été pris par le passé pour stopper ce type de manège en cas de vent, parce que la question ne s'était jamais posée dans cette commune, a également expliqué Gilles d'Ettore.