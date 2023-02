VIDÉO - Accident impliquant Pierre Palmade : les questions qui se posent

Une perquisition est par ailleurs en cours dans la maison de Pierre Palmade à Cély-en-Bière, à une quinzaine de kilomètres du lieu de l'accident, où il aurait passé les heures précédentes. Le comédien de 54 ans est toujours soigné à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), mais ses jours ne sont plus en danger. La femme enceinte d'une trentaine d'années, qui était passagère de la voiture percutée par Pierre Palmade, a perdu l'enfant qu'elle portait. On ignore encore si son frère, qui conduisait le véhicule, et le fils de six ans de ce dernier, eux aussi hospitalisés, sont hors de danger.