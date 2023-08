VIDÉO - Accident mortel d'un minibus : "Des débris partout", le témoignage de l'homme qui a alerté les secours

Dans le Lot-et-Garonne, un accident impliquant un minibus qui transportait sept mineurs de 10 à 14 ans a fait un mort et quatre blessés en urgence absolue vendredi soir. Le véhicule a été pulvérisé par la violence de l’accident. Ludovic était le premier sur les lieux du drame. C’est lui qui a alerté les secours. "Il y avait des débris de partout et on a vite aperçu le fourgon blanc qui était complètement au fond du fossé et ça criait. On entendait dedans des gémissements. Le premier extrait, ils l’ont mis là-bas, ils ont de suite entamé le massage cardiaque. Il a bien dû durer plus de deux heures, ça c’est sûr”, témoigne Ludovic.