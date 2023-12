VIDÉO - Adolescent tué à Valenton : les nouveaux dangers créés par les applications de vente ou de rencontre

Un adolescent a été poignardé à mort ce vendredi, à Valenton, alors qu'il voulait vendre un vêtement via l'application Vinted. Les plateformes de vente d'occasion, et les applications de rencontre, peuvent donner lieu à des agressions. Certains de ces sites essaient de lutter contre le phénomène.

Un adolescent de 17 ans a été poignardé à mort, ce vendredi, à Valenton (Val-de-Marne), alors qu'il s'était rendu à un rendez-vous prévu sur l'application Vinted pour vendre un jogging. L'acheteur avait l'intention de voler le vêtement d'une valeur de 150 euros. Il a été placé en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué le parquet de Créteil samedi.

"Se faire agresser pour 150 euros... Ça fait bizarre. Ça m'inquiète parce que je sais que ma fille utilise beaucoup cette application", témoigne une voisine au micro de TF1. Sur la plateforme de vente de vêtements de seconde main Vinted, qui compte plus de 23 millions d'utilisateurs en France, les biens achetés peuvent être envoyés par colis, mais aussi échangés en main propre. Il en va de même sur Leboncoin, le site de vente d'occasion aux 28 millions d'utilisateurs. Au total, quatre Français sur dix utilisent l'une ou l'autre de ces plateformes de seconde main.

Des agressions lors de rendez-vous sur des applications de rencontre

Ces rendez-vous entre inconnus pour une transaction, parfois pour des pièces de marques de luxe, peuvent donner lieu à des agressions. Ce risque existe aussi sur les applications de rencontre. Rencontré dans le reportage en tête d'article, Luc raconte être tombé dans un guet-apens lors d'un rendez-vous dans un parc, en juin dernier : "Il y a trois personnes qui sont sorties de derrière les arbres pour me mettre des coups de poing à la figure en m’insultant de sale pédé." L'homme a été blessé au visage.

Plus récemment, début décembre, un adolescent de 16 ans a été tué alors qu'il agressait, avec deux autres personnes, un homme à qui ils avaient donné rendez-vous sur Tinder, l'application numéro 1 du marché. La victime du guet-apens, un trentenaire, a tué son assaillant d'un coup de couteau.

Face à ce risque, certaines applications prennent des mesures pour garantir plus de sécurité à leurs utilisateurs. "Là, mon profil a été certifié", explique au micro de TF1 Karima Ben Abdelmalek, la présidente de l'application de rencontre française Happn. En montrant son visage sous tous les angles à l'écran de son téléphone, un utilisateur prouve que sa photo de profil est bien réelle. "C'est un gage de garantie pour nos utilisateurs, qui se sentent beaucoup plus en confiance", estime la président de la plateforme qui revendique plus de 11 millions d'utilisateurs en France.

De son côté, Vinted propose un service de vérification des articles de luxe pour éviter la contrefaçon, mais pas de certification des profils.