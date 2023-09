VIDÉO - Mystère de la disparition d'Émile : où en est l'enquête, deux mois après ?

Depuis, sa famille reste discrète avec une unique prise de parole dans un journal chrétien, et seulement quelques sorties dans le village, confient les habitants à TF1. Les parents y parlent de leur foi et remercient ceux qui les soutiennent dans cette épreuve. Pendant ce temps, dans la vallée, à deux kilomètres du hameau, l'agitation des dernières semaines est retombée. Les 130 habitants du village du Vernet continuent leur vie, mais l'énigme de cette disparition est dans tous les esprits.

Nathalie, par exemple, ne comprend pas comment l'horreur a pu s'introduire dans ce village paisible. "Le Haut-Vernet, c'est un peu 'la liberté des enfants'. Ils prennent le vélo, ils vont faire du vélo, ils reviennent, c'est pas la ville. On était plus ou moins préservé ici", affirme-t-elle, tout en se mettant à la place des parents et des grands-parents : "C'est une horreur. Tous les jours, ils doivent se poser la question de ce qui s'est passé. Peut-être un accident. Quelqu'un qui l'aurait renversé, qui l'aurait embarqué et mis je sais pas où, quelque part, jeté ou quoi, on sait pas. Malheureusement, il y a tout qui vous passe dans la tête", déplore-t-elle.