VIDÉO - Disparition de Delphine Jubillar : l'enquête est close, et maintenant ?

Avec ce dossier clôturé par les juges d'instruction, sa famille et ses amies replongent dans cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. L'infirmière de 33 ans disparaissait sans laisser de traces. Pas d'aveux, ni de scène de crime non plus. Cette conclusion est donc difficile à entendre pour ses proches, même s'ils craignaient ce dénouement. "Les familles se sont rangées à l'idée que Delphine était décédée et que malheureusement, on aurait des difficultés à la retrouver", admet maître Laurent Nakache-Haarfi, l'avocat de la sœur de Delphine. Selon lui, il n'y avait plus rien à attendre des investigations. "Toutes les recherches en matière de téléphonie, sur le terrain, dans la maison et autres. Tout ce qui devait être fait a été fait", ajoute-t-il.

Son mari, Cédric Jubillar, présumé innocent, est donc le seul suspect dans cette affaire. Mis en examen pour meurtre aggravé, son procès en cour d'assises devrait avoir lieu en 2025. "Ce qui est assez déplorable, c'est que dans les dossiers de cette nature – et il y en a eu des dossiers dans lesquels on ne retrouvait ni corps, ni scène de crime, la justice appliquait un principe de précaution. C'est-à-dire qu'elle laissait ouvert les dossiers d'instruction pendant des années et des années pour laisser la possibilité à l'institution judiciaire de s'approcher de la vérité", regrette de son côté maître Emmanuelle Franck, l'avocate de Cédric Jubillar.