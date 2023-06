VIDÉO - Affaire Sophie Le Tan : son cousin confie son désarroi avant le procès en appel de Jean-Marc Reiser

Sophie Le Tan a disparu le jour de ses 20 ans, avant que son corps soit retrouvé treize mois plus tard dans une forêt, démembré. Son meurtrier, Jean-Marc Reiser, comparaît en appel à partir de ce mardi 20 juin aux assises de Colmar où il devra répondre d'assassinat. Une épreuve supplémentaire pour la famille.

Laurent Tran Van Mang est le cousin de la jeune fille, il ne cache pas ses inquiétudes : "On va revivre ce cauchemar, finalement", dit-il devant les caméras du 20H de TF1, avant cette nouvelle confrontation avec Jean-Marc Reiser, condamné l'année dernière à la réclusion criminelle à perpétuité. "Il sera de nouveau amené à aller à la barre et à parler à nouveau. Revivre tous les témoignages et les reconstitutions des faits, ça va être dur parce qu'on reparlera de Sophie, forcément", redoute-t-il dans la vidéo en tête de cet article.