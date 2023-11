Affaire Joël Guerriau : mis en examen pour avoir drogué une députée, le sénateur plaide "l'erreur de manipulation"

Le sénateur Joël Guerriau a été mis en examen, et suspendu par son groupe parlementaire, ainsi que par le parti Horizons. La députée Sandrine Josso l'accuse de l'avoir droguée à son insu, en vue d'abuser d'elle.

La députée Sandrine Josso est sortie ce vendredi soir du commissariat, après un face-à-face de deux heures avec son agresseur présumé, le sénateur Joël Guerriau. À l'issue d'une garde à vue de 48 heures, ce dernier a été présenté à un juge d'instruction, qui l'a mis en examen pour "administration à une personne, à son insu, d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle", et placé sous contrôle judiciaire.

Elle a dû déployer des forces physiques et intellectuelles monumentales pour surmonter sa terreur et s'extirper in extremis de ce guet-apens Maître Julia Minkowski, avocate de Sandrine Josso

Les faits se seraient déroulés dans la nuit de mardi à mercredi, au domicile parisien du sénateur. La députée Sandrine Josso (MoDem) a raconté aux enquêteurs qu'elle passait la soirée chez Joël Guerriau et aurait été prise d'un malaise après avoir bu un verre. Elle affirme avoir ensuite quitté l'appartement avant de prévenir ses proches. Lors de son hospitalisation, des traces d'ecstasy ont été retrouvées dans son sang. Son avocate rappelle que les deux parlementaires n'entretenaient pas de relation intime. Maître Julia Minkowski estime aussi que sa cliente "a dû déployer des forces physiques et intellectuelles monumentales pour surmonter sa terreur et s'extirper in extremis de ce guet-apens".

"Erreur de manipulation"

De son côté, l'avocat du sénateur réfute catégoriquement toute intention de son client de vouloir droguer sa collègue. "Ce n'était pas destiné à elle, c'était pour une consommation personnelle", explique au micro de TF1 Maître Pierre Drai, qui invoque une "erreur de manipulation".

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont bien retrouvé de l'ecstasy au domicile de Joël Guerriau. Le sénateur est présumé innocent, et son parti politique Horizons a annoncé ce samedi matin sa suspension. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. Joël Guerriau encourt jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.