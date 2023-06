VIDÉO - Mort de Karine Pialle : ces détails qui ont fait passer son mari aux aveux

Michel Pialle dit avoir tiré accidentellement sur son épouse, alors qu'il prenait en photo sa carabine pour la mettre en vente. Son avocat, maître Antoine Ory, livre quelques détails sur sa garde à vue : "Il a donné sa version consistant à expliquer qu'il s'agissait d'un accident. Maintenant, c'est une instruction qui s'ouvre. Il est épuisé psychologiquement, c'était une garde à vue très éprouvante sur le plan psychologique. Il est épuisé physiquement également. Mais, il est soulagé d'avoir pu donner sa version des faits et d'avoir pu livrer ce qu'il avait sur la conscience", avance-t-il.

Jusqu'à ses aveux, Michel Pialle avait toujours affirmé que Karine était partie volontairement. Une équipe de TF1 l'avait rencontré chez lui le mois dernier. Voici ce qu'il déclarait face à la caméra : "Elle est partie avec un certain nombre d'affaires, le nécessaire de toilette, des habits. Elle a pris le livret de famille". Or ce livret de famille est retrouvé par les gendarmes lors de la perquisition du domicile familial il y a deux jours. Et, ce n'est que la première incohérence.