VIDÉO - Affaires non élucidées : deux enquêteurs amateurs livrent leurs secrets

Ces enquêteurs amateurs sont tous fascinés par les tueurs en série. C'est notamment le cas de Faycal Ziraoui. Pendant le confinement, il s'est fixé un défi : trouver l'identité du "zodiac", le plus célèbre serial killer américain des années 70. "Je me retrouve vraiment embarqué, quitte à parfois me coucher à trois heures du matin ou à faire des nuits blanches, animé par la conviction que la solution est imminente", témoigne-t-il.

Depuis des décennies, les services de police américains tentent de décoder les lettres du "zodiac", mais sans y parvenir. Ce polytechnicien va y dédier ses nuits, pour enfin découvrir la clé du mystère. "La vraie clé qu'il faut utiliser, c'est ce qui permet d'associer les symboles que le Zodiac utilise à des lettres de l'alphabet", dévoile-t-il. L'identité du tueur est révélée sous ses yeux : Lawrence Kane. Il serait responsable de cinq meurtres et de deux tentatives. Un secret levé 50 ans plus tard.