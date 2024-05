Agents pénitentiaires tués : "J'ai pleuré, comment peut-on ôter des vies comme ça ?", dénonce la mère du détenu évadé

Mohamed Amra, l'homme qui s'est évadé après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure, mardi, est un important trafiquant de drogue. Lui et ses quatre complices sont toujours recherchés, ce mercredi. Sa mère a pris la parole pour dénoncer les agissements de son fils.

Il est actuellement l'homme le plus recherché de France. Après son évasion spectaculaire et la mort de deux agents pénitentiaires, mardi 14 mai dans l'Eure, Mohamed Amra et son commando armé sont désormais considérés comme des cibles prioritaires pour les centaines d'enquêteurs lancés à leur trousse. L'homme de 30 ans n'est pas un petit délinquant : il est déjà connu pour des dizaines d'affaires parfois très graves, dont meurtre, trafic de drogue, séquestration, enlèvement, extorsion ou encore port d'armes.

"C'est grave, quand même", dénonce la mère du détenu

Sa mère, elle, se dit choquée et n'arrive pas à comprendre. "J'ai craqué, j'ai pleuré, j'étais pas bien. Comment on peut ôter des vies comme ça ? C'est ça qui me rend malade. C'est grave, quand même", disait-elle au micro de RTL, mardi, dans un témoignage relayé par TF1. Et d'ajouter auprès de la radio : "Il ne me parle pas. C'est mon fils, il ne me parle de rien".

Une bonne partie de la journée, le plan Épervier a été activé, comme toujours en cas d'évasion, avec des barrages filtrants, des fouilles de véhicules et un quadrillage complet de la zone.

La police judiciaire va aussi multiplier les écoutes téléphoniques, mais également les surveillances physiques d'éventuelles planques. Elle va aussi dresser la liste de tous ses complices potentiels. C'est ce que détaille, Bruno Pomart, ancien policier des forces d'élite du RAID. Selon lui, les enquêteurs vont surtout surveiller "l'environnement qu'il a côtoyé pendant ses années en prison. Ce seront des événements déterminants qui permettant à la police judiciaire de le retrouver et de pouvoir l'interpeller."

Autre indice crucial pour la police : le téléphone portable que le suspect a sans doute utilisé depuis sa cellule de prison, et qui a probablement servi à donner le top départ à ses complices.