Alerte aux faux billets de 50 euros en Occitanie : comment les repérer ?

La gendarmerie du Lot vient d'alerter sur une recrudescence de faux billets, essentiellement de 50 euros. Un fléau qui peut coûter cher, car la Banque de France n'échange pas les faux contre des vrais. Mais plusieurs techniques permettent de repérer les coupures contrefaites.

Le phénomène ne date pas d'hier, loin de là, mais ses conséquences sont loin d'être anodines. Dans le Lot, la gendarmerie vient d'émettre une alerte concernant l'utilisation de faux billets auprès des commerçants, juste avant les fêtes.

Sont essentiellement concernées les coupures de 50 euros. Car fabriquer un faux billet crédible coûte cher en encre et en imprimante de qualité. "Si vous trouvez des billets de 10 euros contrefaits, la contrefaçon sera extrêmement médiocre. Parce qu'il faut que derrière, il y ait une rentabilité", explique face à la caméra de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, le capitaine Fabrice Césarini, officier de prévention au sein du groupement de gendarmerie du Lot.

Mais déjà faut-il les repérer. Pour cela, plusieurs méthodes existent.

La règle "TRI"

Il est tout d'abord possible, comme le recommandent les autorités, d'appliquer la règle "TRI", pour "toucher, regarder, incliner". Première étape, donc : vérifier que le papier présente une texture ferme et craque sous les doigts. Il faut aussi s'assurer que les lettres et les chiffres indiquant la valeur du billet sont perceptibles en passant le bout du doigt ou en grattant délicatement avec l’ongle.

La deuxième étape consiste à regarder que la signature figure bien en haut à gauche, sous le drapeau européen, et qu'il s'agit bien de celle de l'ancien président de la Banque centrale, Mario Draghi et pas d'un nom inventé. Il faut aussi vérifier que les bandes holographiques sont bien complètes et que les dessins en filigrane sont réalisés correctement.

Le billet doit être ferme... à l'oreille

Enfin, en inclinant le billet d’avant en arrière, il doit être possible de distinguer en alternance, sur la pastille holographique, la valeur faciale du billet et le motif architectural qui y figure.

Une dernière petite technique permet de confirmer à l'oreille si le billet est vrai : puisqu'il doit être ferme, cela doit s'entendre en agitant le papier. À l'image de ce que montre, dans le reportage de TF1, Aavana Naidu, experte et formatrice authentification des billets à la Banque de France.

Des dispositifs pour repérer les fausses coupures

Au-delà de ces méthodes, il est aussi possible de s'aider de dispositifs dont les professionnels, notamment les commerçants et les banques, s'équipent bien souvent. C'est justement ce que présente une vendeuse face à la caméra de TF1, utilisant un marqueur spécial. "Si c'est un faux, le trait va prendre une couleur", explique-t-elle.

D'autres commerçants s'équipent aussi de détecteurs UV, car les vrais billets intègrent des caractéristiques de sécurité ultraviolettes, visibles uniquement à l'aide d'un appareil adapté, à une fréquence prédéterminée.

Si finalement, vous pensez être en possession d'un billet contrefait, vous pouvez le vérifier en vous rendant à la Banque de France. Mais si c'est un faux, sachez que l'institution le gardera, sans pour autant vous l'échanger contre un vrai.

En janvier 2023, la Banque centrale européenne (BCE) indiquait que 376.000 fausses coupures avaient été retirées de la circulation en 2022, soit une hausse de 8,4% sur un an.