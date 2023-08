VIDÉO - Alpes-Maritimes : un yacht de luxe, deuxième maison de Lady Di, coule à 2500 mètres de profondeur

Un yacht de luxe a fait naufrage au large de Beaulieu-sur-Mer, près de Nice, (Alpes-Maritimes) le week-end dernier. Il ne s'agit pas de n'importe quel yacht, puisque Lady Di en personne en avait fait sa deuxième maison. En route pour la Corse samedi 29 juillet, l'équipage s'est aperçu en pleine mer que la partie avant droite du bateau était endommagée. Des litres d'eau sont entrées à bord et le navire de 19 mètres de long a commencé à couler.

Après que l'alerte a été donnée, un voilier s'est dérouté pour leur porter secours. À l'arrivée des gendarmes, les sept naufragés étaient sains et saufs. "La situation était assez grave, on a mis une heure à arriver sur les lieux. Le salon était entièrement rempli d'eau donc il était plus qu'urgent qu'ils quittent le navire", rapporte Maël Blondeau, pilote enquêteur de la brigade nautique d'Antibes, rencontré par les équipes du 20H de TF1, dans le reportage ci-dessus.