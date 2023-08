VIDÉO - "Atroce" : après l'incendie meurtrier, Wintzenheim cherche des réponses

Les mines sont graves, la tristesse est omniprésente. "Je ne peux pas bien m'exprimer. Ça me fait mal au cœur", confie une passante. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et imaginer la fin tragique des onze victimes est particulièrement douloureux et incompréhensible. "Tout le monde est sous le choc, on ne comprend pas bien ce qui a pu se passer. Pourquoi il y a eu autant de morts, pourquoi ils n'ont pas pu se sauver", s'interroge une riveraine.