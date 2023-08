VIDÉO - "Il n'y a pas de mots" : les habitants de Wintzenheim bouleversés par l'incendie meurtrier

Sur les hauteurs du village, Jean-Michel Braesch, restaurateur, recevait souvent les vacanciers qui logeaient dans le gîte. Sa sympathie va aussi à la gérante des lieux qui avait refait le gîte à neuf il y a cinq ans. "C'est une dame qui a tout rénové, c'était très fonctionnel, très bien agencé, elle avait fait quelque chose de très joli et qui accueillait du monde régulièrement. On est très triste pour elle et pour tous les gens qui sont impliqués". Une cellule médico-psychologique a été mise en place dans le village de Wintzenheim.