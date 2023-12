VIDÉO - Stationnement : avant de contester son amende... il faudra payer

Plus de 180.000 amendes restent impayées chaque année, en attendant une décision. Une proposition de loi votée lundi 4 décembre à l'Assemblée nationale veut rendre obligatoire le paiement avant la contestation.

Sur un passage piéton, sur un trottoir, ou sur une place handicapée sans raison valable : voici autant d'exemples où le stationnement est verbalisé, à juste titre. Mais les amendes sont souvent contestées, et donc pas payées. En 2022, 183.000 recours ont été déposés. Les délais de traitement s'allongent donc, jusqu'à deux ans dans certains cas.

Une nouvelle proposition de loi a été votée lundi, en première lecture, par les députés. Concrètement, lorsque vous recevrez une amende de stationnement, vous aurez l'obligation de la payer avant de pouvoir engager un recours. L'association 40 millions d'automobilistes redoute une procédure plus contraignante à l'avenir. "Avec une voiture qui circule en permanence dans les agglomérations pour verbaliser, parfois il y a des erreurs manifestes, et les gens ont le droit d'avoir un recours effectif devant une juridiction", insiste Ingrid Attal, vice-présidente.

La proposition de loi prévoit des exceptions, notamment pour les personnes en situation de handicap. Ces automobilistes n'auront pas l'obligation de payer l'amende et ils pourront directement faire un recours, avec les justificatifs nécessaires. L'objectif de cette nouvelle loi est de réduire d'environ 40%, le nombre de recours déposés et donc le nombre d'amendes non payées. Si ce texte est définitivement adopté, cette nouvelle règle entrerait en vigueur en 2026.