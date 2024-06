Une femme a été grièvement blessée par des loups au zoo de Thoiry, ce dimanche 23 juin. Selon la direction du parc, elle est entrée dans une zone interdite aux piétons. Interrogés par le 20H de TF1, des visiteurs ne cachaient pas leur étonnement après cette attaque.

C'est dans une zone interdite aux piétons que l'incident est arrivé. Une femme de 37 ans a été grièvement blessée ce dimanche 23 juin au zoo de Thoiry dans les Yvelines, mordue par des loups alors qu'elle faisait son jogging. Selon la direction du lieu, il n'existe qu'un seul accès à l'espace safari où s'est produit l'attaque, et les consignes y sont affichées. "Il y a toutes les informations qui indiquent que c'est une zone dangereuse, qu'il ne faut pas descendre de la voiture et rentrer dans cette zone. Et puis il y a les animateurs et les organisateurs qui déjà dans la soirée d'hier ont informé nos clients sur la zone dangereuse", assure Christelle Percheny, PDG Wow Safary Thoiry, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.

La joggeuse avait dormi sur place la nuit de samedi à dimanche, dans un hébergement hôtelier du parc. Alors comment expliquer qu'elle soit entrée dans l'enceinte réservée aux voitures pour courir ? Est-elle allée volontairement voir les loups ou est-elle entrée par inattention ? Les visiteurs s'interrogent. "Je pense que la personne n'a pas suivi les consignes, en général elles sont assez claires, ça fait très longtemps que je viens dans ce parc, il n'y a jamais eu de problème", assure un visiteur. "Tout le parc est sécurisé, je pense que la dame n'a pas forcément fait attention puisqu'on nous a expliqués qu'elle avait ses écouteurs, elle est complètement partie du côté voitures", abonde une autre.

"Tous les prédateurs sont stimulés par la proie qui fuit"

Une fois entrée dans l'enclos, elle s'est retrouvée face à des animaux en liberté. Trois loups Mackenzie l'ont attaquée, la blessant notamment au niveau du cou et des jambes. Cette réaction de ces canidés face à quelqu'un qui court ne surprend pas les habitués. "Tous les prédateurs, dont les chiens, sont stimulés par la proie qui fuit, donc si vous partez en courant, vous stimulez cet instinct de capture et donc vous stimulez qu'il vous coure après et vous morde éventuellement", explique Jean-Michel Bertrand, réalisateur du film Vivre avec les loups.

Alertés par les cris de la victime, les soigneurs sont intervenus rapidement pour lui porter secours. Elle est ce dimanche soir dans un état stable. Une enquête a été ouverte par le parquet de Versailles pour "blessures involontaires" et a été confiée à la Brigade de recherches de Mantes-la-Jolie.