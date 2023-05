VIDÉO - "Ça fait peur" : le prélèvement bancaire non autorisé, nouvelle arnaque qui menace vos comptes

Ces arnaques, toujours plus élaborées, font de plus en plus de victimes. Les banques, elles, sont parfois réticentes à rembourser leurs clients. Le phénomène est tel que des victimes pensent à saisir la justice, dans les mois à venir. "La responsabilité de la banque est de contrôler. Elle a une obligation de vigilance. Elle doit contrôler les flux financiers des comptes bancaires de ses clients et la sécurité des moyens de paiement qu'elle met à disposition", rappelle Me Ludovic Huet, avocat au sein de l'association "France Conso Banque".