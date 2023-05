VIDÉO - Vols d’engins de chantier par usurpation d’identité : "N’importe qui se serait fait avoir"

Quelques jours plus tard, alertés par des confrères, ils découvrent la supercherie. Les engins ont disparu et les chèques sont en bois. "Ça représente 12.210 euros pour un mois de location", explique Pascal. Le préjudice total est estimé à plus de 300.000 euros. Seule une partie est prise en charge par les assurances. Conséquence : c’est la fin de l’entreprise familiale. "Moi j'ai licencié mes enfants dans l’histoire et c’est le début de l’enfer parce que la liquidation judiciaire, autant vous dire que c’est l’enfer. On ne le vit pas bien parce que ce que j’ai créé, c’était mon bébé et il est mort", confie Pascal. "Moi, ma situation actuelle, c’est un licenciement économique, donc je suis au chômage, à la recherche d’un travail", poursuit Estelle.

Ces voleurs se sont aussi attaqué à plus gros. Cyrille Singeot, chef d’entreprise, a perdu trois engins de sa flotte. "C’est le type de pelle qui est le plus apprécié des voleurs en général. Ce sont des machines qui sont transportables sur remorque", explique-t-il. Des engins très difficiles à retrouver car ils n’ont pas de plaque d’immatriculation mais juste un numéro de série peu visible et facile à effacer. "Effectivement, c'est des machines qui valent beaucoup plus cher à l’achat qu’une voiture haut de gamme. (...) Et ce sont des choses qui sont très peu contrôlées. Comme il n’y a pas de carte grise, c’est facilement volable. Il suffit de montrer une facture, la police ne va pas vérifier sur un fichier parce qu’elle n’en a pas", reprend Cyrille.