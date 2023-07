VIDÉO - Cartes de fidélité : les piratages se multiplient, comment se protéger ?

Vous connaissiez les vols de portefeuille ou de téléphone portable, voici maintenant les vols de cagnottes de cartes de fidélité. Surprenant pour les clients de ce supermarché. "Je n’aurais jamais pensé qu’on vole ça, mais bon", témoigne l’un d’eux dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Il me reste 7,90 euros. Si on me les volait, je ne pense pas que ça changerait grand-chose à ma vie, mais c’est sûr que ça ne me ferait pas plaisir", poursuit un autre. "C’est des petites sommes. Qui voudrait pirater des cartes pour cinq euros ? C’est bizarre", ajoute une cliente.